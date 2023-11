Wskoczyła w sukienkę mini. Ale zobaczcie, co wsunęła na stopy

To właśnie na dziś, tj. 3 listopada, została zaplanowana premiera teledysku do utworu "Ewa" zespołu Golec uOrkiestra . Zniecierpliwieni fani mogą podejrzeć na instagramowym profilu Edyty Golec , jak wyglądała jego produkcja zza kulis.

Wokalistka i skrzypaczka stanęła przed obiektywem w dość nietypowej dla siebie odsłonie. Zazwyczaj stawia na klimat boho czy folk z mnogością kolorów i wzorów w roli głównej. Teraz zdecydowała się jednak na szykowną klasykę zaledwie z nutką nawiązania do góralskiej tradycji. Zaskoczeniem były również ekstrawaganckie buty – model, który w ostatnich miesiącach królował w trendach.

Klasyka w damskiej szafie? To bez wątpienia mała czarna. Edyta Golec na potrzeby sesji zdjęciowej wskoczyła w minimalistyczny, opinający ciało model z gładkiego materiału. Warto zainwestować w podobną kreację, gdyż będzie ona pasowała niemalże do wszystkiego, a problem pod tytułem "w co mam się ubrać?" na wieczorne wyjście zniknie bezpowrotnie.