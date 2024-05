Wsmaruj w stopy po kąpieli. Będą gładkie jak u niemowlaka

Suche i spękane pięty to problem, który dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wpływa na to wiele różnych czynników, takich nieodpowiednia pielęgnacja czy noszenie zbyt ciasnego obuwia. Zdarza się, że pękająca skóra na piętach jest objawem poważnej choroby.

Jeśli stan twoich pięt pozostawia wiele do życzenia, wypróbuj jeden ze sprawdzonych, domowych zabiegów. Potrzebujesz tylko jednego składnika. Kupisz go w każdej drogerii. Wsmaruj go w skórę tuż po kąpieli i pozostaw je na całą noc, a zapomnisz o przesuszonych stopach.