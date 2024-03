Wsparła Dudę w kampanii prezydenckiej. "Potem żałowałam"

Niedawno Natalia Niemen była gościnią podcastu Natalii Szymańczyk, w którym została zapytana o to, "czy jest zadowolona z prezydentury Andrzeja Dudy". Choć wokalistka początkowo nie chciała udzielić odpowiedzi na to pytanie, z jej ust ostatecznie padło słowo "nie".

- Jaki masz dzisiaj stosunek do wystąpienia? - zapytała Szymańczyk, nawiązując do występu sprzed lat, gdy publicznie poparła Dudę.

Po występie na konwencji Andrzeja Dudy w 2015 roku Natalia Niemen mierzyła się z hejtem. W 2017 roku odniosła się do wsparcia prezydenta w audycji dziennika "Rzeczpospolita", gdzie wyjawiła, że "Andrzej Duda ją przekonał".

- Wbrew temu, co ludzie mówią, nie jestem artystką PiS. Nie jestem wszędzie zapraszana. Powiem więcej, za poprzedniej władzy byłam częściej zapraszana - dodała.

