Szukała pracy jako sprzątaczka. Dostała inną ofertę

- Odkurzam, odkurzam i myślę. Kurczę, jeśli mamy się kierować tym, żeby to, co dobrze robimy, dawało nam benefity finansowe, to przecież ja mogę (sprzątać - przyp. red.). I szatański pomysł, Facebook prywatny, gdzie mam znajomych. "Kochani, słuchajcie. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, dobrze to robię. Jakby ktoś potrzebował to mogę wam posprzątać". I jakaś zła osoba wzięła to i wrzuciła mediom - ujawniła w rozmowie.