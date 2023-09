Współczesna medycyna potrafi walczyć z rakiem. Ale nie każdy pacjent ma dostęp do terapii

Aktywna walka z rakiem to poszukiwanie najlepszych terapii, lekarzy oraz ośrodków, najkrótszych kolejek do badań diagnostycznych i wszelkich innych informacji, które mogą poprawić wyniki leczenia oraz stan zdrowia chorych na raka. Do takiej postawy zachęcamy naszych podopiecznych oraz ich bliskich, dlatego rozpoczęliśmy kampanię "Jedna opcja to za mało".