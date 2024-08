Współlokatorzy prosto z piekła. "Mył swoją tylną część w zlewie"

Wynajem mieszkania z obcymi ludźmi to zawsze loteria. Nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Czasem okazuje się, że za ścianą mieszka osoba, która nie szanuje podstawowych zasad higieny, spokoju czy prywatności. Wówczas wspólne mieszkanie zamienia się w prawdziwą udrękę.

Trzy kobiety postanowiły podzielić się swoimi historiami na temat współlokatorów prosto z piekła. Bohaterki reportażu, który pojawił się w "Dzień Dobry TVN", miały wyjątkowego pecha do osób, z którymi dzieliły dach.

Urszula, która mieszka we Wrocławiu, zdradziła, że zazwyczaj gotowała większą ilość jedzenia, a po skończonym posiłku odkładała naczynia do zmywarki lub zlewu. Po pewnym czasie okazało się, że para, która mieszkała z nią w jednym mieszkaniu, nie tylko podkradała jej jedzenie, ale też spożywała je na wcześniej używanych naczyniach.

Mają 30 lat i wynajmują pokoje. "To najlepsze, co mogę sobie zapewnić"

