Mają 30 lat i wynajmują pokoje. "To najlepsze, co mogę sobie zapewnić"

To widać w przypadku Kariny, 30-latki z Wrocławia. Od dwóch lat wynajmuje pokój i ma szczęście do barwnych osób za ścianą. Najpierw trafiła na masażystę, który zajmował się też ziołolecznictwem. "Wiedźmin", jak go nazywa, ratował ją przy kontuzji barkowej i wprowadzał do mieszkania klimat. - Medytacje, sesje, jego goście, to wszystko dawało i magię, i poczucie azylu. Gotowaliśmy ciekawe rzeczy, realizowaliśmy mnóstwo rytuałów słowiańskich - opowiada Karina.