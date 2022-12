Wspomina Emiliana Kamińskiego. Mało kto wie, co mu zawdzięcza

- Emilian powiedział: "Zaczekaj, daj mi chwilkę". Zadzwonił do swojej koleżanki, która akurat pływała w Mikołajkach na jakimś jachcie. Ściągnął ją, zadzwonili do jakiejś pani, która miała w mieście swój gabinet stomatologiczny. Koleżanka wypożyczyła klucz od tej pani. Emilian wszystko pilotował. Przyjechałam o 10 rano i doklejono mi tego zęba. I do dzisiaj nawet gryzę orzechy" - podsumowała.