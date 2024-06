Przed serialem pracowała w Niemczech. "Jechałam na szmacie"

W wieku 58 lat zmarła Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka po raz pierwszy pojawiła się na antenie Polsatu w 1999 roku. To właśnie od tego momentu przez kolejne 23 lata wcielała się w rolę Halinki Kiepskiej w sitcomie "Świat według Kiepskich".

Pochodząca z Legnicy absolwentka Technikum Budowlanego, w latach 1987-1989 pracowała jako suflerka w Teatrze w Gnieźnie, a następnie do 2000 roku występowała w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. Zanim trafiła do obsady popularnego serialu, w 1991 roku zdała aktorski egzamin eksternistyczny, pracowała jako śpiewaczka w Omanie, oraz jako sprzątaczka w Niemczech.

Niewiele osób wie, że przed wcieleniem się w rolę Halinki Kiepskiej, aktorka miała problem ze znalezieniem pracy. Brak ról spowodował, że wyjechała do Monachium.

