Wstaw do łazienki. Szybko sobie podziękujesz

Łazienka to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu. To właśnie tutaj rozpoczynamy i kończymy dzień. Chcemy, żeby było w niej czysto, pachnąco i przyjemnie. W tym celu warto wstawić do niej kilka roślin. Niektóre gatunki oczyszczają powietrze z toksyn i eliminują nadmiar wilgoci. Wyjaśniamy, jakie rośliny nadają się do uprawy w łazience.