Wstrzymano produkcję "Sióstr wielkiej wagi". Powód niepokoi

Tammy i Amy Slaton pokłóciły się na planie

Tammy i Amy mają wybuchowe osobowości, co często prowadzi do dramatycznych kłótni. Jednak tym razem sytuacja wymknęła się spod kontroli, a na planie "Sióstr wielkiej wagi" doszło do fizycznej bójki. Sytuacja przeraziła producentów, którzy zdecydowali, że do czasu pogodzenia się sióstr, zdjęcia do nowego sezonu zostają wstrzymane.