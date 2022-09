Wsyp do skarpety żwirek dla kota i włóż ją do szafy. Efekt cię zaskoczy

Silikonowy żwirek należy wsypać do materiałowego woreczka lub np. skarpety, związać i zamknąć wewnątrz szafy. Co ważne, należy uważać, by dobrze zabezpieczyć osuszacz, tak aby drobny materiał nie wysypał się z jego wnętrza. Tak przygotowany pochłaniacz świetnie absorbuje wilgoć i chroni ubrania przed zniszczeniem. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to aby raz na jakiś czas go wymienić. Silikonowy żwirek jest tani, a jego zastosowanie całkowicie bezpieczne.