Tak zrobisz domowe tabletki do zmywarki. To znana włoska metoda

Tabletki do zmywarki potrafią solidnie nadszarpnąć nasz domowy budżet. Chociaż dzięki zmywarce możemy oszczędzać wodę, to jednak środki do mycia są dość drogie – musimy liczyć się z wydaniem kilkudziesięciu złotych za opakowanie w zależności od tego, ile tabletek decydujemy się kupić. Ponadto chemiczne środki są mało ekologicznym rozwiązaniem. Na szczęście istnieje na to sposób.