Wsyp do wody i zamocz skarpetki. Nawet najbrudniejsze będą jak nowe

Skorupki po jajkach jako naturalny wybielacz

Istnieje jeszcze jeden trik, który najlepiej sprawdzi się w przypadku białych skarpetek, które najtrudniej doprać. Potrzebujesz jedynie skorupek z kilku jajek. Wrzuć je wraz ze skarpetkami do worka do prania bielizny o drobnych oczkach. To genialna metoda w duchu zero waste – skorupki, zamiast trafiać do kosza, pełnią funkcję wybielacza.