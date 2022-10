Wsyp kwasek cytrynowy do pralki. Efekt zaskoczył już niejednego

Pralka jest z pewnością urządzeniem niezastąpionym, które wykorzystujemy średnio co kilka dni. Warto więc z tego powodu co jakiś czas zająć się jej czyszczeniem - pozbyć się nieprzyjemnego zapachu czy chociażby resztek detergentów, które w połączeniu z wilgocią tworzą idealne warunki do rozwoju pleśni i grzybów. Jak to zrobić? Wystarczy, że użyjemy kwasku cytrynowego.