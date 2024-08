Wsyp łyżeczkę do wody. Gęste tuje już po kilku dniach

Kiedy chcemy, by rozrastały się nie tylko do góry, ale także wszerz - zapewniając nam prywatność - należy o nie odpowiednio zadbać. Na szczęście nie wiąże się to z zakupem drogich nawozów i czasochłonnymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Warto wypróbować tani i szybki sposób, który stosowały już nasze babcie.