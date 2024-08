Posadź zamiast tui. Dwa razy w roku zmienia kolor i rośnie jak szalony

Tuja to jedna z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce. Nie wymaga wiele pracy i jest naprawdę prosta w uprawie. Odpowiednio zadbana rośnie od 40 do 50 cm w ciągu roku. Istnieje jednak roślina, która rozwija się znacznie szybciej niż tuja. To dereń biały w odmianie elegantissima. Co warto o nim wiedzieć?