Wsyp łyżkę do wody. Tuje będą odporne jak nigdy wcześniej

Uprawa tui — wymagania glebowe, pielęgnacja

Aby cieszyć się pięknymi tujami, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki. Miejsce powinno być słoneczne i osłonięte przed wiatrem. Równie ważna jest ziemia, w jakiej będzie wzrastać roślina. Najlepsza ziemia do tui to taka, która jest świeża, przepuszczalna i gliniasta, o lekko kwaśnym odczynie. Tuję warto podsypać korą bądź ściółką, zwłaszcza latem. Dzięki niej z ziemi nie będzie tak szybko wyparowywać woda, która jest kluczowa do prawidłowego wzrostu iglaka. Należy podlewać go regularnie, dużą ilością wody, którą trzeba wprowadzić bezpośrednio do korzeni.