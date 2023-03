Wsyp trzy łyżki na dno kosza. W hotelach też tak robią

Jeśli śmieci nie są segregowane zgodnie z obowiązującym w całym kraju podziałem, zapach odpadów zmieszanych pozostawia wiele do życzenia. Wszystko przez resztki jedzenia wraz z plastikowymi opakowaniami po rybach, mięsie, wędlinach czy skorupkach jaj. Wszystko to tworzy razem mieszankę wybuchową.

Soda oczyszczona: na dno worka na śmieci należy wsypać trzy łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona "pochłania" zapachy, dlatego też wiele osób wstawia talerzyk z sodą do lodówki, aby żywność nie przechodziła aromatami.

Ocet: bywa, że to nie śmieci wytwarzają nieprzyjemny zapach, a sam kosz, który jest po prostu brudny. W takim przypadku warto dokładnie wyszorować go za pomocą detergentu, a na końcu, wlać do niego pół szklanki octu i około trzech ciepłej wody. Taką octową mieszankę należy odstawić na jakiś czas, po czym wylać ją z kosza, a sam pojemnik dokładnie osuszyć. Po takim zabiegu nie będzie śmierdział.