Wsypujesz sól do garnka przed zagotowaniem wody? Więcej tego nie rób

Wsypując sól do niezagotowanej wody, może ona nieodwracalnie zniszczysz nasz garnek. Jak się to dzieje? Sól, którą wsypujemy do zimnej wody lub co gorsze, do pustego naczynia, uszkadza wewnętrzną powierzchnię naszego garnka, doprowadzając do korozji, czyli rdzewienia. W efekcie, podczas gotowania, jedzenie będzie przywierać do garnka i dodatkowo będzie się przypalać. Dlatego ważne jest, by pamiętać o tym, że jeśli solisz wodę, zrób to w momencie, gdy woda już się gotuje.