Wszechmocne. Olga Kozierowska dba o rozwój kobiet. "Narracja rządu cofa nas do starego ładu"

Pomyśleć o promocji własnej i nie myśleć, że to egoizm czy brak skromności. Bardzo passe jest powiedzenie "Siedź w kącie, a znajdą cię". Nie znajdą. Możemy sobie założyć stronę wizytówkową, można prowadzić bloga, być aktywnym w mediach społecznościowych, ale to jest czas. I znowu mamy to poczucie oddania go. Co robi kobieta jak wraca do domu? Prawdopodobnie idzie do kolejnej pracy w domu i nie ma czasu, żeby siebie promować gdziekolwiek.