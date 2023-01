Wszyscy oniemieli. Paris Hilton skradła całe show

Paris Hilton cofnęła wskazówki zegara

To gwiazda, która wystąpiła na scenie jako trzecia, zebrała największe brawa. Ubrana w "the chain dress" odsłaniająca sporą część ciała, antyczny róż, diamentową kolię i czółenka wysadzane lśniącymi kamieniami - wyglądała tak, jakby czas stanął w miejscu. A właściwie cofnął się do roku 2002, kiedy Paris Hilton świętowała odebranie swojego dowodu i pierwsze legalne wejście do klubu.