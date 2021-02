Paris Hilton zalała się łzami. Była maltretowana w szkole z internatem

Paris Hilton w poniedziałek stanęła przed komisją Senatu stanowego w Utah, gdzie zeznawała w sprawie szkoły z internatem Provo Canyon School, do której uczęszczała jako nastolatka. Amerykańska celebrytka oskarżyła pracowników Provo o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią. Wyznała, że wiele lat temu wyrządzono jej tam wielką krzywdę, która jest jej traumą do dziś.

Hilton po raz pierwszy opowiedziała o tym, co działo się w szkole z internatem w filmie dokumentalnym "This Is Paris". Wcześniej gwiazda była znana z brylowania na show-biznesowych czerwonych dywanach i występów w popularnych programach rozrywkowych. Dopiero po premierze dokumentu okazało się, że Paris ma za sobą bardzo mroczą przeszłość. Gdy uczęszczała do Provo Canyon School była ofiarą przemocy.