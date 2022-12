Paris Hilton w skromnej sukience. To rzadki widok

Paris Hilton na gali The Hollywood Reporter's Women In Entertainment zaprezentowała się w uroczym stroju. Okazało się, że skromna stylizacja może zrobić wielkie wrażenie. W tej słodkiej odsłonie wyglądała przepięknie.

Celebrytka pozowała na ściance w żółtej sukience do połowy łydki. Paris Hilton bez wątpienia inspirowała się stylem retro. To był bardzo dobry wybór, ponieważ skromna kreacja podkreślała jej urodę. Sukienka w kształcie literki "A" delikatnie powiewała w ruchu. Pasek powyżej linii bioder wyraźnie zaznaczał talię gwiazdy. Rękawy kreacji sięgały do połowy przedramienia i posiadały niewielkie wycięcia z tyłu. Niewielki dekolt zdobiła kokardka. Uzupełnieniem stylizacji były białe szpilki. W tym zestawie Paris Hilton wyglądała skromnie, lecz efektownie.