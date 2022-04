Wszystkie związki Antka Królikowskiego kończą się rozstaniem. Jego rodzeństwo jest bardziej stałe w uczuciach

Kryzys wizerunkowy Antka Królikowskiego

Antek Królikowski ma za sobą bardzo burzliwy okres. Najpierw był uczestnikiem afery związanej z ojcem Joanny Opozdy, który nawet strzelał do niego z broni. Potem media plotkarskie podały informację, jakoby aktor miał zdradzać swoją żonę, gdy ta była jeszcze w ciąży i finalnie odejść do kochanki-sąsiadki. Następnie Królikowski wpadł chyba na najgorszy pomysł w swojej karierze, ponieważ chciał zorganizować walkę MMA między sobowtórami Zełenskiego i Putina, do której na szczęście nie doszło. Teraz okazało się, że aktor choruje na stwardnienie rozsiane, o czym powiedział w programie "Przez Atlantyk". Obecnie Królikowski odsunął się z życia publicznego, co po licznych wpadkach wizerunkowych prawdopodobnie wyjdzie mu na dobre.