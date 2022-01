Wulgarny spektakl został skrytykowany. Żarty z gwałtu nie bawią internautów

Jakiś czas temu grupa komików wystąpiła na scenie gdańskiego klubu 107, by zaprezentować widzom spektakl improwizowany o tematyce seksualnej. Zatytułowali go "Wulgarne impro o ru*haniu". Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie opis spektaklu, który pojawił się na Facebooku. Informuje on wprost, że komicy chcą sobie zażartować z gwałtu.