Wybieramy laptop dla ucznia… i dla reszty rodziny

Przystępne cenowo laptopy kuszą atrakcyjnymi cenami, ale w wielu przypadkach mogą nie zapewnić komfortowej pracy nawet w przypadku lekcji online. Do nauki w domu nadaje się wiele laptopów dostępnych na rynku – musimy jedynie zwrócić uwagę na to, by były wyposażone co najmniej w procesor ze średniego segmentu, przynajmniej 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB (wersja budżetowa) lub 512 GB. To naprawdę wystarczy nie tylko do nauki, ale również do podstawowych domowych zastosowań, jak przeglądanie internetu, praca na dokumentach lub do zarządzania domowym budżetem. Topowe procesory jak Intel Core i7 w który wyposażony jest Huawei MateBook X Pro 2021 mają już naprawdę konkretne możliwości.