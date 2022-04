Wybieramy strój kąpielowy na basen. Sprawdź, na co zwrócić uwagę w trakcie zakupu kostiumu

Co kupić oprócz stroju kąpielowego przed pierwszą wizytą na basenie?

Dobrze dobrany strój kąpielowy to nie wszystko! Jeśli wybierasz się na basen, to nie zapomnij o okularach do pływania i czepku, który zabezpieczy włosy przed kontaktem z chlorowaną wodą. Niezbędny jest także ręcznik i obowiązkowo klapki – tradycyjne albo japonki. Praktyczne obuwie to nie tylko ochrona przed przypadkowym poślizgnięciem się na mokrej posadzce. Dzięki niemu możesz również zminimalizować ryzyko zarażenia się różnymi chorobami skóry.