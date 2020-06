Wybory 2020. Janusz Korwin-Mikke pokazał zdjęcie sprzed lokalu wyborczego. W kolejce stał na bosaka

Cisza wyborcza obowiązuje od północy z piątku na sobotę i potrwa przynajmniej do 21. Za złamanie jej może grozić nawet milion złotych kary. W ciągu ostatniej doby odnotowano już kilka przypadków naruszenia tej zasady.

Janusz Korwin-Mikke stał w kolejce bez butów

Są też tacy, którzy solidarność ze swoimi kandydatami okazują, ale nie łamią żadnych przepisów. Janusz Korwin-Mikke całą kampanię wyborczą jawnie głosił swoje poglądy, dzisiaj w dniu wyborów oczywiście udał się do lokalu wyborczego, by postawić krzyżyk w odpowiednim, w jego opinii, miejscu. W kolejce czekał wraz z żoną i oboje byli na bosaka.

Nie tylko polityk postanowił sobie zażartować. Ukrytej wiadomości można doszukiwać się również w poście Rafała Szatana, który napisał: "My już trzasnęliśmy swoje dwa 'X'. A wy? Dziś do 21:00 macie dużo czasu, piękna pogoda, idźcie i trzaskajcie swoje 'X'! Pięknej niedzieli, rodacy!" – apelował. Przyłączamy się do apelu, w butach czy bez trzaskać, czy wpisywać, zaznaczać, odznaczać – nieważne jak, ważne, żeby iść.