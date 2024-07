Zrobiła sobie zdjęcie w lustrze. Ona też nosi "ortopedyczne" klapki

Styl Michaliny Sosny to "pomieszanie z poplątaniem". Czasem jest causalowo, czasem rockowo, a czasem uroczo w stylu dziewczyny z sąsiedztwa. Ale, jak wiadomo, kobieta zmienną jest. I na tym polega cała zabawa. Aktorka znana z roli Kamy z "M jak miłość" śledzi też bieżące trendy i raz na jakiś czas wykorzystuje je w stylizacjach .

Teraz już wiemy, że Sosna należy do fanklubu "ortopedycznych" butów z dwoma paskami zapinanymi na klamry . W ten sposób dołączyła do Marceliny Zawadzkiej oraz sporego grona zagranicznych gwiazd m.in. Dakoty Johnson, Charlize Theron, Juliette Moore, Gigi Hadid czy Kednall Jenner.

Michalina Sosna często chwali się stylizacjami na InstaStories. Jednocześnie podrzuca inspiracje swoim fankom. A trzeba wiedzieć, że profil aktorki śledzi już prawie 100 tys. osób . Teraz opublikowała selfie w lustrze, do którego zapozowała w casualowej stylizacji.

Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tam będziemy informować o wywiadach i nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście znajome. Czekamy na was!