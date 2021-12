Wybrała samotne święta. "Spacer z psami zamiast opłatka"

Zrobić sobie reset

Krzysztof Dyga, psychoterapeuta i psycholog z Kliniki PsychoMedic.pl nie kryje, że decyzja (albo sam fakt brania jej pod uwagę) o spędzeniu Bożego Narodzenia solo to w naszej kulturze novum – i już to czyni tę kwestię kontrowersyjną. – Ścierają się tutaj dwie postawy: tradycyjna/konserwatywna oraz nowoczesna/liberalna. Pierwsza to niepodlegający dyskusji zwyczaj spędzania świąt z najbliższymi, druga natomiast to tendencja, którą obserwuję w ostatnich latach, tzn. chęć spędzenia świąt z przyjaciółmi albo tylko z partnerem bądź partnerką. To są często, choć nie zawsze, przypadki osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych: alkoholowych, przemocowych czy choćby zaniedbujących. Ale też ci, którzy mieli więcej szczęścia, mimo wszystko czują się bliżej osób, z którymi realnie spędzają więcej czasu i więcej ich łączy. Takie osoby, jeśli nie przejawiają specjalnego umiłowania dla tradycji, mogą wybrać spędzenie tego szczególnego czasu w towarzystwie pozarodzinnym, które na co dzień jest im bliskie. Natomiast sytuacja, w której ktoś świadomie wybiera samotne Boże Narodzenie, to jeszcze o krok dalej, a przyczyny takiej decyzji są indywidualne – wyjaśnia ekspert.