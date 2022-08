Wychowuje syna w Norwegii. "Dzieci w przedszkolu leżakują w ogrodzie przez cały rok"

Prowadzeniem ciąży w Norwegii zajmują się lekarz rodzinny i położna. Cały proces jest na pewno dużo spokojniejszy, jeśli mogę to tak określić. Robi się dużo mniej badań prenatalnych, testów. Nie testuje się kobiety, jeśli jest ona zdrowa, prowadzi zdrowy tryb życia i w rodzinie nie było poważnych chorób. Lekarze wychodzą z założenia, że nie ma po co stresować przyszłej mamy dodatkowymi badaniami. Z jednej strony jest to fajne podejście, z drugiej - mnie to trochę stresowało, bo byłam nauczona, że tych kontroli jest jednak więcej. Pierwsze USG zrobiłam około 17. tygodnia ciąży, dziecko jest wtedy mierzone, wykonuje się niezbędne podstawowe badania. Na drugie USG poszłam w okolicach 30. tygodnia. Niedawno weszła też możliwość wykonywania dodatkowego badania w pierwszym trymestrze ciąży, ale nie wiem, czy wszystkie norweskie szpitale mają to w swojej ofercie. Opinia, że "ciąża nie jest chorobą" jest tutaj bardzo powszechna.