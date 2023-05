Wycinanie tui bez zezwolenia? Drobny haczyk w przepisach może słono kosztować

Jeśli obwód pnia tui na wysokości 5 cm od ziemi przekroczy 50 cm, należy ubiegać się o stosowne zezwolenie. Gdy złamiemy ten przepis, może zostać nałożona na nas kara. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jej szacunkową wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska. W przypadku krzewów do 100 cm jest to od 10 zł do 40 zł za każdy 1 cm obwodu rośliny. Natomiast jeśli pień jest większy niż 101 cm, kwota ta wzrasta nawet do 50 zł.