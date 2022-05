Popularny napój gazowany hitem do mycia toalet. Efekty zachwycają

Coca-cola nie tylko do picia

Napój ten ma szereg zaskakujących właściwości, które przydadzą się przy sprzątaniu. Oprócz wyczyszczenia toalety, coca-cola pomoże nam m.in. odrdzewić sztućce czy inne drobne elementy. Może również służyć jako środek do mycia szklanych powierzchni - usunie smugi z luster oraz drobne zabrudzenia z okien. Usunie również... gumy do żucia, które przykleiły się do ubrań czy tapicerek.