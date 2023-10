Wydaje krocie na stare kosmetyki. "Niektóre z nich były trujące"

Chyba najdziwniejsze były tusze "plujki", w kamieniu. Do tuszu zawsze dołączony był malutki grzebyczek, którym koszmarnie malowało się rzęsy. Strasznie sklejał. Żeby uzyskać efekt ładnie rozczesanych rzęs, kobiety rozdzielały je - o zgrozo - igłą. A dlaczego tusz "plujka"? Bo najlepszy efekt dawał właśnie wtedy, gdy dodawano do niego ślinę. Kobiety pluły do niego i tuszowały rzęsy. Dzięki temu mogły poprawić sobie makijaż niemalże w każdym miejscu. W Polsce w czasach PRL-u klasyczne tusze były bardzo trudno dostępne. Moja mama wspominała, że pierwszy taki tusz kupiła sobie w Pewexie w 1984 roku, za około cztery dolary – co na tamte czasy było bardzo dużą kwotą.