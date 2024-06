Za szczeniaka zapłacił 8 mln. Oto najdroższa rasa na świecie

Zakup psa za kilka tysięcy złotych często spotyka się z krytyką. Zawsze znajdzie się taka osoba, która powie, że psy ze schroniska są za darmo, a najbardziej potrzebują opieki. Co zatem powiedziałyby na taką ekstrawagancję?

W 2014 roku doszło do transakcji między hodowcą mastifów tybetańskich Zhang Genyun a chińskim bogaczem, który nabył szczenię za 12 milionów juanów . Biorąc pod uwagę ówczesną wartość waluty i dzisiejszy kurs dolara, możemy mówić o kwocie trochę powyżej ośmiu milionów złotych.

Co ciekawe, mastif tybetański jest uznawany ze jedną z najstarszych ras psów na świecie , a także jedną z największych. Kiedyś był psem stróżującym i pasterskim. Aktualnie jest traktowany jako pies wystawowy i po prostu najlepszy przyjaciel oraz towarzysz człowieka.

Gęsta sierść może mieć różne umaszczenie od czarnej, przez rudą, aż po złotą. A co można powiedzieć o charakterze? Mastif tybetański to pies opanowany, który ma zdecydowany charakter często przejawiający się upartością. Potrzebuje uwagi opiekuna, nie lubi zmian i może być nieufny wobec obcych.

