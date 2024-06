Kiedy jest za gorąco, żeby chodzić z psem? Ekspert wyjaśnia

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale i szereg poważnych obowiązków. Musimy zapewnić mu dobrą karmę, opiekę weterynaryjną, zabawę i co najważniejsze, odpowiednią ilość ruchu.

Upał to stan, w którym temperatura na dworze przekracza 30 stopni Celsjusza . Wyjście z domu w taką pogodę to nie najlepszy pomysł. W kilka chwil można nabawić się udaru słonecznego, który w skrajnych przypadkach wymaga hospitalizacji.

Dotyczy to zarówno ludzi, jak i zwierząt. Psy są szczególnie narażone na udar ze względu na grubą i gęstą sierść oraz brak gruczołów potowych, które chroniłyby je przed przegrzaniem.

Spacer z psem w trakcie naraża go nie tylko na przegrzanie, ale i na odwodnienie czy udar cieplny, który może prowadzić nawet do śmierci pupila. Nie zapominajmy też, że psy nie noszą butów. Kontakt z gorącym asfaltem może doprowadzić do uszkodzenia łap.