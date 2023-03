Wydała ponad 326 tys. zł na farbowanie włosów. Oto jak wygląda teraz

Wydała krocie na farbowanie włosów

Kathy Wilson znalazła pierwszego siwego włosa na głowie w wieku 17 lat. Z tego też względu trzy lata później zaczęła regularnie chodzić na farbowanie do fryzjera, co kontynuowała aż do 45. roku życia. Jak wyznała, przez 25 lat umawiała się na farbowanie co dwa lub trzy tygodnie, a każda wizyta kosztowała ją od 200 do 250 dolarów. W związku z tym wydała na to łącznie 75 tys. dolarów (ponad 326 tys. zł).