Wygląda rewelacyjnie. Małgorzata Kożuchowska w butach, które właśnie wracają do mody

Małgorzata Kożuchowska zachwyca w sandałkach na platformie

Małgorzata Kożuchowska udostępniła na swoim instagramowym profilu serię trzech zdjęć, do których zapozowała w letniej stylizacji. Na drugim z nich widać aktorkę w pełnej krasie, od stóp to głów. I to właśnie stopy przyciągają uwagę, a raczej buty, które się na nich znajdują. Kożuchowska postanowiła założyć masywne, brązowe sandałki na platformach, które pięknie wydłużyły jej nogi. Gwiazda dobrała je do miętowego looku, na który złożyły się koszula oraz satynowa spódnica za kolano. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się doskonale.