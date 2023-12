Wyglądała inaczej niż wszyscy. Gdy się odwróciła, zrobiła furorę

Lecz jedna osoba wyróżniała się na tyle pozostałych i była to Wiktoria Gąsiewska. Aktorka zdecydowała się na maksymalnie elegancki, czarny total look, przywodzący na myśl Audrey Hepburn. Choć wyglądała zjawiskowo, to jej strój nieco gryzł się z klubowym klimatem. Zobaczcie sami.