Wyglądała jak z innej bajki. Pomykała przyszła na premierę w plażowych szortach

Coraz więcej modowych ekspertów głosi, że strój "odpowiedni" do wieku to relikt przeszłości. Podobno dopasowywanie garderoby do sylwetki także gasi kreatywność i poczucie wolności, jakie zapewniać ma moda. Ale strój odpowiedni do okazji wciąż obowiązuje. W przypadku Doroty Pomykały — coś chyba poszło nie tak.