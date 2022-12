Ewa Kuklińska nie miała szczęścia w miłości. Padła ofiarą bigamisty

Kuklińska związała się z damskim bokserem i alkoholikiem. Małżeństwa były porażką

Kolejnym wybrankiem aktorki również był pewien żonaty mężczyzna, w którym się zakochała. "Odnosiłam wrażenie i wiem to do dzisiaj, że była to moja tzw. druga połówka" - mówiła Kuklińska. Los jednak ich rozdzielił - ukochany wyemigrował do Szwajcarii niedługo przed wprowadzeniem stanu wojennego. Kobieta miała do niego dołączyć, lecz ostatecznie sprowadził on do siebie żonę i dzieci.