Polka wystąpiła nago w filmie. Piszą do niej amerykańscy żołnierze

- Jak już się podjęłam zadania, to się nie zastanawiałam, ile wałeczków będzie widać. Poza tym byłam tak przejęta wagą tej sceny, tyle musiałam z siebie wyciągnąć, że nie myślałam, czy jestem goła, czy w nartach. Ale po pokazie filmu w Ameryce jakiś mężczyzna skomentował, mrucząc: "Mhm, ale pani jest odważna". Do dziś nie wiem, co miał na myśli – odwagę w rozbieraniu się? - powiedziała w rozmowie z "Twoim Stylem".