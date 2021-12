Wygodne i stylowe kapcie domowe. Jak wybrać odpowiednie obuwie?

Najlepiej, żeby była jednocześnie twarda i elastyczna oraz wykonana z materiału zapobiegającego poślizgowi. W niektórych modelach do jej produkcji używa się TPR - to termoplastyczna guma, która nie ślizga się nawet na lodzie. Jest również wykorzystywana do produkcji obuwia przeznaczonego do sportów halowych. Dzięki temu może być całkowicie gładka, ale i tak zapewni dobrą przyczepność. W damskich kapciach - balerinach można spotkać kompromis pomiędzy wygodą i bezpieczeństwem, a jest nim zastosowanie miękkiej podeszwy z wypustkami z PVC, które również wyhamują stopę.