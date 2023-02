Wygrała "Milionerów". Takie wiadomości dostawała po programie

Takie wiadomości otrzymywała po wygranej

Katarzyna Kant-Wysocka wyznała, że choć planowała grać ostrożnie, w przypływie adrenaliny wszystko się zmieniło. - Chyba nigdy w życiu nie byłam taka skupiona. Gdy była przerwa w nagraniu, ktoś zapytał, czy nie chcę napić się wody albo iść do toalety. Byłam tak bardzo skupiona na grze, że nawet nie przyszło mi to do głowy, ludzie wyszli ze studia, a ja wciąż siedziałam na fotelu - powiedziała we wspomnianym wywiadzie.