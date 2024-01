Wyjechała za miłością do USA. Rozwód wszystko zmienił

Jest Polką, która zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych

I choć aktorka była przekonana, że jej kariera schodzi na drugi plan, to nieoczekiwanie zaczęła się rozwijać. Małgorzata Zajączkowska wyszła za mąż za Karola Steina i urodziła syna Marcela, co nie przeszkadzało jej, by brać udział w castingach. W efekcie przez kilka lat grała w słynnej operze mydlanej "Wszystkie moje dzieci" (ang. "All my children"), a także pojawiła się w filmie Woody’ego Allena pt. "Strzały na Broadwayu". Za rolę w produkcji "Wrogowie" krytycy typowali ją do Oscara.