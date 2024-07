Kto nie wyrobi, ten prosi się o kłopoty. ZUS daje za darmo

Wyrobienie karty jest darmowe, jeżeli spełnimy jeden warunek. "Może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi" - informuje ZUS.

Na wyrobienie EKUZ będziemy czekać do pięciu dni roboczych. W sezonie wakacyjnym trzeba się jednak liczyć z tym, że kolejka może się wydłużyć z powodu osób, które nagle przypomniały sobie o karcie. Jeśli jednak wybierzemy się do jednostki NFZ osobiście, wyrobimy dokument od ręki.

Polka pojechała do Albanii. Na miejscu się załamała

Pamiętajmy jednak, że EKUZ uprawnia do opieki zdrowotnej obowiązującej w danym kraju - nie wszędzie jest w pełni darmowa.

Musimy też pamiętać o tym, że karta EKUZ honoruje leczenie, które jest niezbędne do końca naszego pobytu w danym kraju. Jeżeli mamy planowane zabiegi - nie wykonamy ich "na kartę".

