Wyjmij ją z szafy. "Perełka" z lat 90. to teraz największy przebój

Maffashion w uniwersalnej bomberce na każdą okazję

To, że kurtka bomberka jest świetna do wygodnych spodni, już wiemy. Ale już na wstępie gwarantowałyśmy ci, że to idealne okrycie również do spódnicy i czujemy się w obowiązku to potwierdzić znanym przykładem. Spójrz tylko na Julię Kuczyńską, która w sieci znana jest jako Maffashion – sportowa bomberka genialnie wygląda w zestawieniu z krótkim topem i minispódnicą. Do tego botki na obcasie i modna torebka, ale równie dobrze wyglądałyby trampki i plecak.