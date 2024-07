Wylej na chwasty. Domowa "trutka" rozpuści je do korzeni

Herbicydy są popularnym rozwiązaniem w walce z chwastami, ale ich stosowanie ma swoje wady. Emitują szkodliwe substancje chemiczne, które mogą przenikać do powietrza, a także przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery i ocieplenia klimatu. Stosowanie herbicydów może również prowadzić do zatrucia organizmu, a owoce i warzywa, które zostały nimi spryskane, mogą być nieodpowiednie do spożycia. Dlatego lepiej unikać ich użycia w domowych warunkach.