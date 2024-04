Wylej na zarośniętą kostkę. Myjka ciśnieniowa będzie zbędna

Porastający kostkę brukową mech to stały problem właścicieli wielu posesji. Niestety, wilgoć powoduje, że wciąż powraca niczym smutny refren. Jak skutecznie wyczyścić chodnik przed domem? To proste i nie wymaga specjalistycznych środków.

Wiosna i piękna pogoda zachęca do porządków – nie tylko w domu, ale i poza nim. Niedługo nadejdzie czas towarzyskich czy rodzinnych spotkań, a nie wypada przyjmować gości w nieprzygotowanej przestrzeni. Rosnący na podjeździe czy ogrodowych ścieżkach mech jest nie tylko nieestetyczny, ale też niebezpieczny. Można się na nim poślizgnąć i coś sobie uszkodzić. Dlatego warto zawczasu się go pozbyć.

Skuteczne metody usuwania mchu. Spróbuj boraksu

Jeśli to tylko możliwe, zawsze warto korzystać z naturalnych metod. W tym przypadku jest to wyjątkowo proste, bo wystarczy sięgnąć po ocet. Do pół litra wody dolewamy litr octu i tak przygotowaną mieszanką opryskujemy mech wraz z ewentualnymi chwastami. Później wystarczy już tylko mechanicznie doczyścić kostkę szczotką.

Innym zalecanym sposobem jest zastosowanie oprysku z boraksu. Uwaga, to substancja, która w dużej ilości może być szkodliwa dla innych roślin w ogrodzie, ale świetnie radzi sobie z usuwaniem mchu. Wystarczy rozpuścić boraks w 5 litrach wody i użyć go do opryskania wybrukowanej powierzchni. W przypadku mocno porośniętych mchem obszarów skuteczniejsze będzie bezpośrednie rozsypanie boraksu. Należy jednak zachować ostrożność – ten środek zniszczy okoliczne uprawy.

Alternatywne sposoby. Jeden tylko dla odważnych

Bardzo pomocne w usuwaniu mchu są specjalistyczne sprzęty, które jednak wymagają sporych inwestycji. Z problemem bardzo szybko poradzi sobie myjka wysokociśnieniowa. Płaski strumień wody sprawi, że niepożądane osady zaczną odchodzić całymi płatami. To zdecydowanie najlepsza i najprostsza metoda mechaniczna, ale swoje kosztuje. Myjka ma jednak wiele innych zastosowań, więc może się przydać w domu.

Nieco szalonym, ale równie skutecznym pomysłem jest użycie palnika gazowego. Takie palniki do wypalania chwastów są poręcznym narzędziem w walce z mchem, pozwalają pozbyć się kłopotu na długo. Po wypaleniu mchu należy jednak pamiętać o ręcznym usunięciu resztek roślin i wyczyszczeniu zabrudzeń.

